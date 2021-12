Gastronomie : les fruits confits, la douceur provençale de l'hiver

La recette du fruit confit est une tradition très ancienne en Provence : du sucre, de l'eau, et du glucose. Les produits sont vidés de leur eau, remplacée par du sirop. Il faut compter 15 bains de sucre dans des chaudrons, durant cinq à six semaines. Vient ensuite le glaçage, pour éviter que le fruit ne colle au doigt. "C'est un travail très artisanal et très délicat. Pour certains fruits, il faut y aller vraiment délicatement, parce que le fruit est fragile", indique Éric Andreotti, confiseur.

Une période décisive

Cette délicatesse a un prix : environ 90 euros le kilo. L'entreprise produit entre trois à six tonnes de fruits confits suivant les années. "Entre le 20 novembre et le 20 janvier, on va avoir plus de 50% de notre consommation et de nos ventes en fruits confits", explique Pierre Gignoux, directeur de la confiserie, qui vante "un produit d'excellence".