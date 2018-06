Gastronomie : la cuisine canaille de retour dans les assiettes

La cuisine populaire, aussi appelée "cuisine canaille", est de retour au premier plan, après avoir longtemps été méprisée. En six ans, Joseph Viola, chef du bouchon lyonnais Daniel et Denise, a déjà ouvert deux autres établissements à Lyon. "Aujourd'hui, la clientèle a envie de ça. Peut-être de sincérité, peut-être plus de vérité dans l'assiette", analyse le chef au micro de France 2.

Une montée en gamme

Le plat canaille est devenu tendance, même dans les quartiers huppés de la capitale. Au bistrot Le Griffonnier, à 100 mètres de l'Élysée, on sert en guise d'entrée des oeufs mayonnaise. Un plat sacré champion du monde il y a deux semaines, une preuve de reconnaissance de ce classique de la cuisine familiale. "C'est un grand basique de la cuisine bistrot traditionnelle Française. Moi, à la carte, ça fait 20 ans que je l'ai", explique le chef Cédric Duthilleul. Une recette simple, mais rigoureuse. L'oeuf mayo est désormais chic. Les plats canailles montent en gamme alors que les recettes, elles, ne changent pas.

