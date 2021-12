Gastronomie : à la découverte d’un fromage réconfortant, le Mont d’Or

La rédaction du 19/20 vous fait découvrir un fromage de saison : le Mont d’Or. Il est fabriqué dans le Haut-Jura et s’apprécie fondu, au four ou plus classique avec du pain. Ce fromage est protégé depuis 40 ans par une AOC.

Il paraît que c’était l’un des plats préférés de Louis XV. Dans le Doubs, des adeptes du Mont d’Or sont légion. “C’est un plat convivial, c’est un plat familial, c’est un plat de copains, c’est un plat qu’on mange en hiver avec de la neige dehors, ça se mange tout seul”, confie le client d’un restaurant. Chaque année, 6 000 tonnes de Mont d’Or sont produites dans le massif du Jura.

Un savoir-faire transmis de père en fils depuis plus de 60 ans

À Métabief dans le Doubs, à 5 heures du matin, le lait de vache vient tout juste d’être livré. Le travail des fromagers peut commencer. Dans une pièce chauffée à plus de 30 degrés et saturée d’humidité, il faut d’abord cailler le lait, le laisser se solidifier et laisser faire confiance aux fameux toucher du fromager. C’est un savoir-faire transmis de père en fils depuis plus de 60 ans, et qui porte ses fruits.