Gaspillage : en Corée du Sud, les ordures taxées au poids

“Je fais bien attention à tout ce que je jette, à bien essorer les déchets. C’est pour limiter le poids, pour moins payer”, explique Myeongja Kim, en plein épluchage de légumes. Car au pays du matin calme, si on jette, on paye. Et traditionnellement, on jette beaucoup. La Corée du Sud a donc pris des mesures pour que les foyers et les restaurants recyclent les déchets alimentaires.

95% de la nourriture est recyclée

Après le dîner, Myeongja Kim et son gendre se dirigent vers l’une des 6 000 poubelles intelligentes de la ville. Chaque foyer dispose d’une carte à puce, qui permet d’ouvrir ces poubelles. Il faut ensuite vider les déchets pour que le poids s’affiche. On repasse la carte une dernière fois et le tout sera comptabilisé sur la facture du mois.

Le mois dernier, pour la famille, la facture était de 860 won, soit un euro. “On paye ce que l’on a gaspillé, ça incite à faire attention à ce que l’on jette”, conclut Myeongja Kim. Aujourd'hui, 95% de la nourriture est recyclée.

