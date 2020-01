Gaspillage alimentaire : le combat des pilleurs de poubelles

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Le casse a lieu de nuit. Lampe frontale, veste noire et gants de protection, les activistes se surnomment "les gars'pilleurs". Leur cible : les poubelles de supermarchés. "Le but du jeu c'est de ne pas réveiller le voisinage", explique Yann l'un des "gars'pilleurs". Le conteneur est sur le trottoir et la fouille s'annonce fructueuse.

Ils récoltent 25 kg de produits alimentaires sans enfreindre aucune loi

Les militants anti-gaspillage dissèquent les poubelles de la grande distribution. L'objectif est de récupérer des produits encore consommables pour dénoncer le gâchis et redistribuer les invendus. "On choisit en fonction de la date de péremption, et puis de l'état insalubre ou non de l'emballage", indique Yann. En seulement quelques minutes, ils récoltent 25 kg de produits alimentaires sans enfreindre aucune loi. Mais le plus souvent, les poubelles sont stockées derrière des clôtures et des barrières, les poubelles sont donc dans un lieu privé et y entrer devient une infraction.

