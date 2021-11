Fruits confits : une douceur sucrée produite en Provence

Des couleurs vives, une texture brillante et appétissante. Cerises, melon, prunes, figues ou ananas, etc. Ces fruits ont tous été confits à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône), où c’est une tradition depuis cinq générations. Les clémentines de Corse sont d’abord plongées dans l’eau chaude et piquées. “Le but de cette opération, c’est de ramollir le fruit, afin qu’il puisse recevoir le sirop”, explique Jérémie Savignac, confiseur.



Deux mois minimum dans le sirop

Les clémentines vont peu à peu se transformer et changer de couleur dans un bain de sucre et de glucose. “C’est sept à huit bouillons sur trois semaines à un mois”, précise Pierre Lilamand, gérant de la confiserie Lilamand. Le but est d’éliminer l’eau naturelle du fruit et l’eau naturelle du sirop. Après deux mois minimum dans des bassines de sirop, les fruits doivent être égouttés avant l’ultime étape : le glaçage.