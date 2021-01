Fromage : à la découverte de la fourme de Montbrison, une spécialité de la Loire

La fourme de Montbrison est une spécialité de la Loire fabriquée depuis le VIIIème siècle dans la région du Haut-Forez, à 700 mètres d’altitude. Les vaches montbéliardes participent à la fabrication du fromage le plus réputé du département. "Il faut être très strict un peu partout pour avoir un produit de qualité, ça commence par l’alimentation des vaches et l’entretien des prairies, on ne peut pas y déroger, sinon on n’a pas le même produit à la sortie", explique Serge Murat, cogérant de la ferme Les Epilobes.

"Moins grasse et plus savoureuse" que celle d’Ambert

Pour fabriquer l’un des plus vieux formages français, il faut respecter un cahier des charges bien précis : "Il faut que le lait soit transformé maximum 12 heures après la traite", affirme Raphaël Charles, également cogérant. La fourme de Montbrison bénéficie d’une appellation d’origine protégée (AOP) depuis 1972. On peut s’en procurer pour une quinzaine d’euros le kilo. "Je la trouve moins grasse et plus savoureuse que celle d’Ambert", estime une amatrice. 650 tonnes de fromage ont été produites en 2020 dans la région, une année record.

Le JT

Les autres sujets du JT