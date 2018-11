Feuilleton : dans les cuisines de l'Histoire (3/5)

Tout au long de la semaine, France 2 part à la recherche de ce que mangeaient nos ancêtres. Mercredi 14 novembre, l'équipe s'intéresse aux fruits et légumes du Moyen-Age qui poussent encore aujourd'hui. À Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône), Fanny Rey a trouvé sa caverne d’Ali-baba. Ici en Provence, elle trouve son inspiration pour son restaurant, jusqu'à mettre à sa carte des légumes anciens qui n'avaient plus la côte. "Il y a une façon de cuisiner, il y a des produits qui se méritent peut-être un peu plus croquants que d'autres", suggère-t-elle.

Des légumes vieux de plusieurs siècles

On peut donc reprendre goût aux produits anciens. Certains cultivent même des légumes vieux de plusieurs siècles, des légumes du Moyen-Age. À la lisière du château de Versailles (Yvelines), Antoine Jacobson règne en maître sur le potager du roi. Un jardin de 9 hectares où l'on cultive des centaines de variétés de fruits et de légumes. Certains n'ont pas changé depuis des siècles. Une dizaine de jardiniers donne tout son éclat au potager, qui est d'ailleurs ouvert au public. Chacun peut venir ici acheter ses fruits et ses légumes d'autrefois.

