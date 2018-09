Santé: le retour des maladies du Moyen-Âge

En France, des maladies moyenâgeuses sont de retour. Le scorbut, maladie du XVIIIe siècle, "la maladie des marins", est réapparue en 2015 au CHU de Limoges (Haute-Vienne). Dix cas au moins ont été signalés. "Ce sont des maladies qui se manifestent par des saignements sous la peau, des saignements sous la membrane qui recouvre l'os (...) Cela témoigne d'une sous-nutrition", explique Michel Lecerf, médecin nutritionniste au CHRU de Lille (Nord). Cette maladie est due à une carence en vitamine C et aujourd'hui elle touche en particulier les jeunes, amateurs de junk food.

Le scorbut, la peste et le choléra refont surface

La tuberculose et la rougeole refont surface sur notre territoire. En seulement un an, rien qu'en Nouvelle-Aquitaine, 2 741 cas de tuberculose ont été recensés. Le nombre de gales a augmenté de 10% depuis 2002. Le parasite s'est propagé dans les maisons de retraite et dans les écoles. À travers le monde, les maladies moyenâgeuses réapparaissent : le choléra en Algérie, le scorbut en France, aux États-Unis et en Australie. La peste à Madagascar a fait 200 morts en un an.