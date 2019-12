Fêtes de Noël : les producteurs d'huîtres et de foie gras, cibles privilégiées des voleurs

Les ostréiculteurs sont bien souvent victimes de vols à l'approche des fêtes. Pour endiguer ce fléau qui pèse sur leur chiffre d'affaires, des patrouilles de la Garde républicaine ont été mobilisées à cheval dans la Manche. "Ces patrouilles ont un effet dissuasif sur les voleurs, à la fois les petits voleurs, ceux qui veulent se faire un repas de Noël à moindres frais, et aussi les voleurs professionnels qui dérobent plusieurs tonnes", explique la journaliste Margaux Subra-Gomez sur le plateau du 13 Heures.

Les canards du Sud-Ouest visés

Mais les ostréiculteurs ne sont pas les seuls producteurs visés. Dans le Sud-Ouest, les éleveurs de canards sont aussi régulièrement cambriolés. "Le préjudice est très important pour eux, car c'est à cette période qu'ils réalisent 70% de leur chiffre d'affaires annuel", poursuit la journaliste. Enfin, la période de Noël est aussi la plus propice au vol dans la grande distribution. Alcool, vêtements féminins et accessoires de mode sont les produits les plus ciblés par les délinquants.