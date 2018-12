Fêtes de fin d’année : la bûche de Noel, une pâtisserie incontournable

"Vanille fruits rouges, chocolat noisette… Les bûches dites tradition sont prêtes", nous explique Julie Poirier, qui nous entraîne chez Nicolas Haelewyn, chef pâtissier à Guyancourt, dans les Yvelines. Dans ses locaux, on va mettre la touche finale à la buche création, la bûche au citron. Le chef précise : “Là je suis en train de disposer des véritables feuilles de citronnier, c'est au milimètre.“

Des buches sur près de 60% des tables de Noël

L’intérieur du roulé fabriqué tout à l’heure est bien visible. Que met-on sur les bûches ? “Là je mets des petits cubes de jus de citron à l'agar-agar et je viens mettre quelques cubes de citron caviar très festifs et très très bon qui vont exploser en bouche littéralement et en plus de cela c'est très joli", explique Nicolas Haelewyn. La touche finale, la décoration « fait scintiller le dessert“, ajoute le pâtissier. A noter que la bûche va se retrouver sur près de 60% des tables de Noël en France.

