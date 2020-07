Été : quand la glace s'invite dans les plats gastronomiques

Vous pensiez tout savoir sur la glace, et pourtant, un homme va vous faire changer d'avis. Chocolat, fraise, pistache, oubliez les grands classiques. Chez un artisan glacier, c'est plutôt géranium, fenouil ou encore charbon. Sa glace la plus populaire : pistache et sésame noir. Les parfums atypiques plaisent aux clients.



Des parfums originaux

Pour le gérant, tout miser sur le goût, c'est aussi se démarquer de la concurrence. "On préfère être clivant et provoquer des réactions que d’être plus consensuel. On a un panel de 24 parfums disponibles en boutique et une centaine sur l'année, chacun peut trouver son compte", assure Henri Guittet, fondateur de Glazed. Une innovation par le goût. Pour d'autres, c'est sur la forme. Un meilleur ouvrier de France a trouvé son tube de l'été. Il coupe la glace en rondelles pour réaliser des desserts originaux.

