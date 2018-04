États-Unis : 150 000 tonnes de nourriture jetées chaque jour

Des quantités invraisemblables d'aliments en tout genre qui finissent à la poubelle. Selon une étude récente, les Américains jettent 150 000 tonnes de nourriture par jour. L'équivalent de 400 grammes par personne, selon la revue scientifique Plos One. Les fruits et les légumes représentent près de 40% du gaspillage. En revanche, les produits les moins susceptibles d'être jetés sont des symboles de la malbouffe : Chips, sucreries et sodas.

Néfaste pour l'environnement

L'étude rappelle que le gaspillage alimentaire est néfaste pour l'environnement. Car pour être produite, toute cette nourriture non consommée nécessite des ressources colossales : 7% des terrains agricoles américains, des milliers de milliards de litres d'eau, mais aussi de l'engrais et des pesticides en quantité très importante. Réduire le gaspillage alimentaire, c'est donc faire un geste pour l'environnement.

