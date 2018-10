Et si vous faisiez vos propres bonbons pour Halloween ?

Aujourd'hui, les bonbons sont faits de gélatine, de sucre, de colorants et d'arômes bon marché. Il s'agit d'une dérive de l'industrie agroalimentaire, toujours soucieuse des bas coûts de production, car historiquement, les préparations étaient beaucoup plus naturelles. On formait des gommes avec des huiles essentielles, du miel ou de la propolis et on mâchait ces premiers bonbons/chewing-gums.

Mais faire des bonbons sans saccharose, sans sirop de sucre, sans additifs controversés et colorants... est tout à fait possible ! En modifiant les recettes, on peut les rendre beaucoup plus sains. A l'approche de la fête d'Halloween, Raphaël Haumont, enseignant-chercheur spécialiste de cuisine moléculaire, nous dévoile ses astuces et ses recettes de bonbons maison, faciles à réaliser.



Recettes de bonbons maison

La recette "classique" (gélatine/sucre)

1 - Tamiser de la fécule de maïs dans un grand récipient. Réaliser des empreintes avec les moules de votre choix.

2 - Porter à ébullition 60 g de sucre en poudre, 60 g de sirop de glucose, 30 g de jus de citron et 30 g de sirop au choix (menthe, grenadine, fraise...). Monter la cuisson à 120°C en remuant délicatement. Ajouter 4 feuilles de gélatine préalablement ramollies dans de l'eau froide et du colorant (naturel) éventuel.

3 - Couler dans les empreintes. Attendre quelques instants puis recouvrir délicatement avec de la fécule tamisée. Laisser prendre 12 heures environ.

4 - Sortir les bonbons de la fécule et enlever l'excédent au pinceau.





La recette "santé"

1 - Mélanger 60 g de miel, 40 g de jus au choix (citron, orange, pamplemousse, avec zestes si vous le souhaitez), infusion d'épices (cannelle, gingembre...) ou d'herbes (thym...), 4 g de gomme arabique (ou à défaut 1Ž2 cuillères à café de fécule), 1 g d'agar-agar. On peut également remplacer les 40 g de jus par 40 g de confiture de votre choix.

2 - Faire bouillir.

3 - Laisser refroidir quelques instants.

4 - Couler dans des empreintes en fécule (voir recette précédente) ou verser directement dans des moules de votre choix (moules à glaçons par exemple). Vous pouvez également couler la préparation sur une plaque (et découper ensuite les bonbons en bandelettes). Attendre que la gelée prenne (réfrigérateur).

5 - Démouler et déguster.

Variantes :

Remplacer le jus de fruit ou infusion par de la confiture. Vous obtiendrez alors des bonbons à la fraise, au cassis, à l'abricot...

Si vous ne souhaitez pas utiliser de miel, optez pour du sirop d'érable ou du sirop d'agave. Cela restera beaucoup plus sain que le saccharose !

Pour des bonbons pétillants, saupoudrer les bonbons maison d'un peu d'acide citrique (mélangé avec un peu de sucre glace selon l'intensité de piquant souhaitée).