Environnement : le Planet-Score, une étiquette pour respecter la nature

Le Planet-Score sera bientôt appliqué sur les produits d'alimentation des Français. Inspirée du Nutri-Score, cette étiquette aura pour but d'indiquer l'impact du produit sur l'environnement.

Quel impact ont nos produits d'alimentation sur l'environnement ? C'est ce que veut mesurer le Planet-Score, une nouvelle étiquette, qui s'inspire fortement du Nutri-Score, chargé de noter la qualité nutritive des aliments. Pour cette évaluation de l'impact sur l'environnement, quatre critères seront pris en compte : l'utilisation de pesticides, leurs effets sur la biodiversité et le climat et le mode d'élevage.

Une étiquette qui ne convainc pas totalement

Les équipes de France 2 sont allées à la rencontre de Français afin de les questionner sur leur intérêt pour cette étiquette et son utilité. Un résultat mitigé. "C'est toujours bien d'avoir de l'information supplémentaire sur les produits qu'on mange, donc c'est forcément positif", estime un jeune homme. "Ce n'est pas pour moi le plus important, c'est quand même le produit en lui-même", pense une femme. L'étiquetage Planet-Score sera appliqué dans certains magasins d'ici peu et sur les plateformes en ligne.