Environnement : des supermarchés se lancent dans les barquettes consignées

Afin de limiter leurs déchets, des supermarchés de Loire-Atlantique utilisent des barquettes en inox pour leurs aliments. Consignées, elles sont réutilisables et remplacent celles en plastique.

À La Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique), un supermarché propose de nouvelles barquettes pour la viande et les poissons. En plus de celles en plastique, des barquettes en inox, consignées et réutilisables sont ainsi disponibles. Selon la taille, la consigne peut s'élever à deux ou trois euros. Ce prix n'est pas un frein pour les consommateurs : "C'est pour la planète, c'est pour l'avenir, c'est pour les enfants", affirme une femme.

Un matériau qui se recycle

Après utilisation, les barquettes sont rapportées au supermarché pour être nettoyées, puis réutilisées. Ce concept a été lancé par une start-up nantaise qui fournit 13 supermarchés avec 30 000 barquettes en inox. "C'est un matériau qui est durable, apte au contact alimentaire, qui est solide (…) et c'est surtout un matériau qu'on va pouvoir recycler en fin de vie", explique Claire Nijdam, cocréatrice de Berny. En France, environ 500 millions de barquettes jetables sont utilisées dans la grande distribution.