Enquête : la guerre des coquilles Saint-Jacques

Pour préserver la coquille Saint-Jacques, sa pêche est très réglementée. Au Havre, en Seine-Maritime, les coquilles Saint-Jacques viennent d'arriver et déjà les couteaux s'activent pour extraire leur blanc du littoral normand. Les coquilles sont prisées des pêcheurs autant que des fins gourmets qui en cette fin d'année, se pressent devant les étals.

1h30 par jour pour pêcher les coquilles Saint-Jacques

Des kilos de coquilles débarqués sur le quai d'en face sont déjà inspectés par les autorités, car la ressource est fragile et les stocks sont limités. La pêche à la Saint-Jacques est sous très haute surveillance. Pour plus d'efficacité, les contrôles se font désormais par voie aérienne. À 100 m d'altitude, l'hélicoptère des douanes survole plus d'une centaine de bateaux de pêche. À cette période, ils ne peuvent pêcher qu'une heure et demie par jour. Cette réglementation contraignante a été décidée par les marins eux-mêmes après des années de surpêche.

