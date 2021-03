En Touraine, une biscuiterie lance un chocolat sans sucres ajoutés

Dans l’atelier artisanal, on s'active pour préparer et conditionner des petits sablés au chocolat. Leur particularité, outre le fait d’être bio : le sucre est remplacé par de la datte séchée. 1700 paquets sortent quotidiennement d’ici. Une aventure débutée en 2018 par Gaëlle, quand elle a dû supprimer totalement les sucres rapides de son alimentation pour des problèmes de santé. Avec son mari David, ils ont décidé d’utiliser uniquement le sucre présent naturellement dans les fruits pour élaborer leurs produits

Recettes étoilées

Depuis, leur petite entreprise a grandi et ils ont eu la chance de croiser la route du chef Thierry Marx qui, séduit par leur démarche et leur philosophie, a décidé de s’associer avec eux, contribuant aujourd’hui à l’élaboration des recettes de biscuits et de chocolats. Et tout ce petit monde a justement créé le premier chocolat sans sucres ajoutés ni édulcorant. Leurs tablettes ont déjà été primées à deux reprises l’an dernier. Commercialisées pour l'instant dans une trentaine de points de vente en circuit-court, la start-up espère bientôt mettre un pied dans la grande distribution et continuer l’aventure avec de nouveaux produits, sains mais gourmands.