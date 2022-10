Éducation : une semaine du goût dans les écoles pour ouvrir les enfants à la cuisine

Dans les écoles, c'est la semaine du goût, mardi 11 octobre. Elle est consacrée à ouvrir les plus petits à la cuisine et à la nutrition. Reportage dans une école primaire à Tours, en Indre-et-Loire, où le défi était de rendre les légumes appétissants.

Dans une école primaire de Tours (Indre-et-Loire), un menu végétarien ainsi qu'un menu carné sont proposés. Les haricots verts sont bio, et le rôti est label rouge. Pour cette semaine du goût, la cantine a mis les petits plats dans les grands. Légumes, camembert, yaourt : un maximum de produits est issu des circuits courts. Pendant que certains finissent leur repas, d'autres sont prêts pour leur cours de cuisine. Mettre un nom sur les légumes, reconnaître leurs saveurs : l'atelier contribue à l'éducation gustative.



Rendre les légumes appétissants

"Il y a beaucoup d'enfants qui ont encore besoin de pouvoir voir les aliments et les travailler, et puis apprendre plein de techniques au niveau de la cuisine. Il y a plein de motricité fine à faire, il y a beaucoup de vocabulaire aussi", explique Sylvie Fouchereau, enseignante. Rendre les légumes appétissants, c'est l'autre but de ces initiations au goût, pour lutter contre le fléau de la malbouffe.