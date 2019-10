« Disgusting food museum » : une exposition au menu dégoûtant !

De la chauve-souris, de l'oeil de mouton, du pénis de taureau, des insectes, du surströmming (des harengs fermentés) ou encore du Kiviak (une peau de phoque farcie d'oiseaux), voici quelques-uns des aliments « étranges » qui sont en ce moment présentés à Nantes dans l'exposition « disgusting food museum ».

Cela peut nous paraître dégoutant mais ces aliments sont appréciés dans certains pays car oui, l'aliment a une dimension culturelle !

Et c'est là tout l'enjeu de l'exposition : comment, en fonction de notre éducation et de nos habitudes, un aliment va t-il nous paraitre excellent, alors qu'un autre nous semblera immangeable ? C'est aussi l'occasion d'éveiller nos sens en touchant, en humant voire.. en goûtant ces aliments plus que surprenants. "Disgusting food" permet enfin de relativiser, de réfléchir sur cette notion de "dégoût" qui va différer d'une personne à l'autre tant elle est subjective... Mais pour les plus craintifs, des sacs à vomi sont proposés sur place.

Avis aux aventuriers du goût : "Disgusting food" vous régalera jusqu'au 3 novembre au Hangar à bananes de Nantes.