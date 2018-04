Détox : attention aux fausses promesses des tisanes

Les tisanes nous disent-elles la vérité quand elles nous promettent de mieux nous faire dormir ou de nous faire maigrir ? La tisane de nos grand-mères est devenue un produit branché grâce à la mode du détox. À la maison ou dans des cafés spécialisés, les recettes sont parfois délivrées comme des ordonnances. Nous leur prêtons des pouvoirs sans vraiment savoir si ces allégations sont vérifiées scientifiquement.

Tisanes détox : des abus nocifs pour la santé ?

Le Dr Jacques Fricker, médecin nutritionniste, conseille de rester très prudent car la science s'est finalement peu penchée sur les effets thérapeutiques des infusions à base de plantes : "La plupart des allégations santé proposées pour les plantes ne sont pas démontrées. Donc attention aux décalages entre les allégations santé qui ne sont pas démontrées, le contenu de ces aliments qui sont parfois intéressants mais dont l'excès peut être néfaste".

Le thé par exemple est loué pour ses supposés pouvoirs drainants mais le thé peut aussi être nocif quand il est consommé à hautes doses. En abusant du soi-disant pouvoir des plantes, les industriels jouent parfois avec notre santé et tout cela est parfaitement légal. Une ONG spécialisée, Foodwatch, dans l'alimentation a remonté la piste de ces belles promesses jusqu'à la commission européenne.

Sur le site de la commission, une liste de codes est librement consultable. À chaque code correspond une allégation santé en attente de validation par la science. Et si un consommateur veut vérifier l'allégation santé sur un produit acheté, cela est possible mais avec beaucoup de ténacité.

Faute d'informations claires, mieux vaut donc se méfier des promesses faites sur les emballages et plutôt suivre son goût et ses envies. Il est aussi possible de demander conseil à son médecin surtout en cours de traitement car certaines plantes peuvent interagir avec les médicaments.