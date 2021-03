Derrière nos étiquettes : la gélatine de porc, un ingrédient souvent caché

L'enquête est partie d’une question d'une téléspectatrice sur la plateforme FranceInfo.fr. Elle s’étonne de constater la présence de porc sur l’étiquette d’un produit qu’elle a acheté dans un supermarché, alors qu’il s’agit de croissants aux crevettes. En effet, le porc n’est pas mentionné dans le titre du produit, mais il est bien présent dans la liste des ingrédients. La quantité reste un mystère. “On a l’obligation de mentionner les quantités des ingrédients qui sont mis en évidence : si on vous dit que c’est un produit à la crevette ou un produit au poulet, on doit mettre la quantité de crevette ou de poulet”, explique le fabricant aux équipes de France 2.



De la gélatine de porc dans de nombreux produits

Débusquer les animaux cachés dans les produits industriels, c’est la spécialité de Foodwatch, une association de défense des consommateurs. Et il y en a beaucoup plus que ce que l’on pourrait penser. Pour éviter les mauvaises surprises, il faut savoir que les ingrédients sont listés par ordre de quantité. Sur les fameux croissants à la crevette, la viande de porc est mentionnée avant : il y a donc plus de porc que de crevette. Le Code européen de la consommation interdit de tromper le consommateur de cette façon.

“La gélatine de porc provient de la couenne de porc, elle serait présente dans de très nombreux produits : les bonbons, les desserts, les pizzas, les plats préparés", met en garde la journaliste Christelle Méral sur le plateau de France 2, mais aussi dans du vin ou dans certains vaccins et médicaments. Cette gélatine est répandue car elle a de nombreuses propriétés : elle donne de l'élasticité, elle apporte également l'onctuosité et permet de clarifier le vin ou la bière.

