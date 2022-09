Cuisine : la ratatouille, un plaisir d’antan toujours autant apprécié

Le potager de Sophie constitue à la fois son repère et son lieu d’inspiration. S’y côtoient près de 200 variétés de légumes, de fruits et d’herbes aromatiques, en plein cœur d’Antibes (Alpes-Maritimes). Une passion qui va avec celle de la cuisine selon elle. Ce jour-là, la jardinière part à la recherche de courgettes, de tomates, de thym et d’aubergines. Ces légumes emblématiques de Provence vont lui être utiles pour confectionner une ratatouille. Sans oublier deux feuilles de laurier pour la touche aromatique.



Un œuf au plat déposé sur la ratatouille

Direction la cuisine de la maison familiale. Sophie est nostalgique de la ratatouille de sa mère. Tout est cuisiné à l’huile d’olive pour celle qui a tenu un restaurant de cuisine niçoise pendant 30 ans. Alors pas de recette écrite ni de temps de cuisson prédéfini, tout est instinctif. Une fois les légumes réunis, un œuf sur le plat est rajouté au-dessus de l’assiette. Cinq amis de la cuisinière sont venus déguster ce plat traditionnel.