Cuisine : la courge, le légume star de l'automne

Dans le Finistère, Christelle L’Hostis cultive la courge. La Bretonne produit en bio une trentaine de variétés de cucurbitacées. “La citrouille, c’est un peu le nom commun pour toutes les courges, mais il y a plusieurs familles”, confie-t-elle. La récolte se fait de septembre à octobre, juste avant le début des gelées. Elle a décidé d’écouler ses courges en circuit court, dans les marchés ou directement sous sa serre.

Des pancakes à la courge

Le chef Frédérique Cuvercle imagine de nouvelles recettes en venant directement chercher ses courges oubliées chez Christelle. “J’ai découvert en venant ici le pâtisson, (...) des courges ici un peu plus biscornues, un peu plus compliquées à cuisiner”, explique ce dernier. Des découvertes qu’il partage dans un cours de cuisine destiné à des lycéens. Ces étudiants en alternance, amenés à travailler dans des métiers d’aide à la personne, apprendront ce jour-là à faire des pancakes à la courge, une première. La courge se conservant plus de six mois, vous pourrez en manger tout l’hiver.