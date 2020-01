Coupe du monde de la boulangerie : en coulisses avec l'équipe de France

Valentin Levrard est un professeur dont on ne discute pas les ordres. Le Normand est l'un des trois membres de l'équipe de France qui ont participé à la Coupe du monde de la boulangerie, à Paris, à la mi-janvier. Entre deux entraînements, il donne des cours dans un lycée hôtelier de Caen (Calvados). Son partenaire, Damien Dedun, devait produire dix viennoiseries différentes pour le concours. Valentin, lui, s'occupait du pain.

Six mois d'entraînement

"J'essaye d'aller explorer des techniques que l'on peut prendre à la viennoiserie, ça me permet vraiment de m'éclater sur toute la partie pain", explique Valentin Levrard. Les pièces ont été imaginées autour de la musique, le thème du concours. Depuis six mois, ils consacrent aux entraînements tout leur temps libre, week-ends et vacances compris. Régler le moindre détail, trouver la recette idéale pour être fin prêts le grand jour. Douze équipes sont venues des quatre coins du monde.

