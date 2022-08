Consommation : une nouvelle hausse du prix de la baguette attendue

Le prix de la baguette devrait à nouveau grimper d'ici la rentrée. Pour l'instant, les boulangers n'ont pas entièrement répercuté la hausse de leurs coûts, et doivent rogner sur leurs marges.

Cinq centimes supplémentaires, soit 1,05 euro la baguette de pain. Dans une boulangerie visitée par France 2, voilà deux mois que ce prix a augmenté. Les clients sont résignés, mais compréhensifs. "C'est normal, il faut bien que tout le monde s'en sorte", confie une femme. Pour comprendre cette augmentation, il faut par exemple regarder du côté de la farine. "Ça a pris 20% depuis le début de l'année. Là, on attend encore une augmentation pour la rentrée", déplore le boulanger, Jean-Yves Boullier.



Des bénéfices peu élevés

Outre les matières premières, le prix de l'énergie est aussi en hausse : l'électricité a ainsi augmenté de 50% depuis le début de l'année. "Sur une baguette, ce n'est pas énorme, mais sur la quantité, pour nous, sur l'année, ça représente des coûts énormes. On va rogner sur nos marges", explique Jean-Yves Boullier. Selon les professionnels du secteur, sur le prix d'une baguette, 53% servent à payer les salaires, 18% les matières premières, et 11% l'énergie et le loyer. Viennent ensuite les autres charges. À la fin, il ne reste que 7% de bénéfices ; trop peu pour investir, selon la Confédération des boulangers, qui demande un coup de pouce à l'État.