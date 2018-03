Consommation : tracer ses aliments avant de les acheter ?

Savoir exactement ce que l'on achète pour s'alimenter est désormais possible. Tout cela grâce à un QR code que le client scanne avec son smartphone. Pour une volaille, s'affichent par exemple la date de naissance et d'abattage, le nom de l'éleveur, l'alimentation détaillée de l'animal et son traitement vétérinaire. Une vidéo permet même de voir les conditions et le mode d'élevage chez le producteur : les clients apprécient. Pour l'instant, seule une gamme de poulet est accessible, mais d'ici la fin de l'année, des informations seront accessibles concernant du boeuf haché, des tomates, du saumon, des œufs et du lait.

Une demande croissante

Les consommateurs demandent de plus en plus à tracer leurs aliments, et ce dans le monde entier. Depuis janvier, quand on scanne une grande marque de riz, le portrait du riziculteur apparait en vidéo, même le géant américain Walmart s'y prépare. La traçabilité est une question cruciale pour l'avenir de la grande distribution. Fin 2018, des dizaines de produits traçables devraient être disponibles dans les rayons des supermarchés.

