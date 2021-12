Consommation : peut-on fêter Noël sans dépenser un centime ?

Les équipes de France Télévisions relèvent un défi, pour le journal du 20 Heures : fêter Noël sans dépenser le moindre euro. Pour le sapin, le journaliste Paul-Luc Monnier se rend à Plaisir (Yvelines). Ils coûtent ici 25 euros, mais sont remboursés en bons d'achat. Pour le décorer, il se rend sur un site spécialisé. Des milliers de particuliers offrent de nombreux objets. Il suffit d'aller les récupérer. "Pour moins de 20 euros, je préfère donner", explique une généreuse donatrice.



Beaucoup de temps, et un peu d'argent

Que faire pour le menu ? Il est possible de répondre à des sondages pour obtenir des cadeaux, comme du foie gras. En un mois, le journaliste répond à 70 questionnaires, qui l'occupent durant plus de 17 heures. À l'arrivée, le foie gras, d'une valeur de 25 euros, arrive bien dans la boîte aux lettres. Un calendrier photos pourra également être posé sous le sapin : un site internet proposait de l'offrir, à condition de payer les frais de port, s'élevant à 4 euros. S'il est donc possible de s'offrir un Noël à prix très réduit, il faut néanmoins compter les dépenses de transport… et avoir du temps à y consacrer.