Consommation : les Français sont-ils prêts pour le vin en canette ?

C. de La Guérivière, R. Moquillon, M. Barrois, M. Birden, M.Semerjian, France 3 Bordeaux

Une canette pour déguster du rosé, c'est la nouveauté de l'année au salon du vin de Paris. "La première des choses, c'est que c'est facilement recyclable, (…) et la deuxième, c'est que la canette reste très longtemps fraîche", explique Frédéric Schaeffer, directeur général des Maîtres vignerons de Saint-Tropez (Var). Le rosé en canette sera mis en rayon dans les grandes surfaces françaises au printemps, au prix de 3,50 euros. "C'est un peu une hérésie", estime une passante parisienne, tandis qu'un autre juge l'idée "pratique".



Sept Français sur dix intéressés

Rouge, blanc ou rose, selon un sondage récent, sept Français sur dix seraient prêts à les essayer en canette. 85 % des jeunes de moins de 25 ans seraient même tentés. "On veut toucher une cible jeune, et les inciter à consommer ce type de boisson, en espérant plus tard pouvoir les amener à consommer des vins de qualité supérieure", poursuit Frédéric Schaeffer. Selon Benoît Borderie, vigneron au Château Poulvère, la canette n'altère pas le goût du vin.