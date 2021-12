Consommation : les prix de plusieurs produits alimentaires sont en hausse

Les Français font leurs courses en prévision des repas de Noël et ils pourraient voir leur budget augmenter. "Pour un paquet d’un kilo de sucre premier prix, le prix a bondi de 4,33% en un mois", annonce le journaliste de France Télévisions, Alexandre Peyrout, présent sur le plateau du 13 Heures de France 2 jeudi 23 décembre. Une hausse des prix qui s’explique par les mauvaises récoltes en Europe et donc avec une baisse de production et une consommation en hausse, les prix augmentent.



Le prix des pâtes en hausse

En raison des mauvaises récoltes de blé, le prix des pâtes augmente en France : +38,64% ce mois-ci. "D’autres produits vont aussi augmenter. C’est le cas des œufs, +3,93%, ou encore le beurre, +1,48%", souligne le journaliste. Alexandre Peyrout indique qu’au total à la caisse, "notre panier nous aura coûté 1,08% plus cher qu’au mois de novembre". L’inflation devrait se poursuivre et toucher d’autres produits à l’avenir. Avec une augmentation de 16,3% des coûts de production en un an, les "produits manufacturés" vont subir une hausse des prix dans les prochains mois. "L’Insee prévoit déjà que les prix de ces produits vont augmenter de 1,8% en moyenne d’ici l’été prochain", conclut-il.