Inflation : le prix moyen du panier de courses augmente encore, au mois de décembre

Faire ses courses coûte plus cher, en ce mois de décembre. Pour le “Panier du 20 Heures”, la rédaction a relevé les prix de 31 produits de consommation courante. Ce qui flambe le plus, c’est le prix des pâtes : +38,64% pour les premiers prix. Pour la première fois, les marques aussi augmentent, de +4,71%. Cette hausse des prix s’explique par de mauvaises récoltes de blé cette année. La matière première manque, elle est donc plus chère.



Le panier moyen a augmenté de 1,08%

La pénurie de sucre provoque par ailleurs une augmentation des prix de 4,33% pour le premier prix. Même constat pour les œufs premiers prix, avec une hausse de 3,93% qui s’explique par le coût de l’alimentation des poules, en hausse. Or, la matière première constitue l’essentiel du prix. Le beurre a également augmenté de 1,48%. Résultat, le panier moyen d’un Français augmente de 1,08% au mois de décembre, soit beaucoup plus qu’en septembre et novembre.