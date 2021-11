Consommation : les prix de certains produits ont explosé en un an

Les prix continuent de monter. En octobre, l'inflation a augmenté de 2,6% en un an selon l'Insee, après une hausse de 2% en septembre. La flambée des prix de l'énergie y est pour beaucoup, mais pas seulement, puisque les matières premières et le transport coûtent également plus cher.

La facture augmente au passage en caisse dans les supermarchés. De nombreux produits coûtent plus cher que l'année passée. Parmi les produits dont le prix a explosé en un an, les pâtes : +19,58% pour les pâtes premier prix par rapport à l'année dernière. Une hausse liée aux mauvaises récoltes de blé cette année. La matière première, plus rare, est donc plus onéreuse.

D'autres hausses à suivre ?

Même pénurie dans le secteur des emballages, qui se ressent sur les prix des œufs, du lait ou encore du papier toilette. Ces hausses pourraient se poursuivre l'an prochain selon Emmanuel Cannes, expert des prix chez NielsenIQ : "Pour 2022, on envisage des hausses qui peuvent aller de 2% jusqu'à 20% sur certaines catégories de produit." Dans le secteur de l'hygiène en revanche, quelques baisses des prix sont à noter, sur le dentifrice ou la lessive.