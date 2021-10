Pouvoir d’achat : la hausse des prix de certains produits inquiète

Certains produits du quotidien coûtent de plus en plus en cher. Sur le plateau du 12/13 jeudi 21 octobre, le journaliste de France Télévisions Luc Bazizin décrypte cette hausse des prix qui inquiète les Français.

Les Français constatent dernièrement une hausse des prix de certains produits du quotidien. Se basant sur une étude de l’institut NielsenIQ, le journaliste de France Télévisions Luc Bazizin explique "si on répercutait la totalité des hausses des matières premières sur les 11 produits les plus consommés, les prix s’envoleraient de 3,2% pour les marques nationales, jusqu’à 11% pour les marques de distributeurs", ajoute-t-il sur le plateau du 12/13 de France 3 jeudi 21 octobre. Il souligne que "ce calcul théorique ne prend pas en compte les actions éventuelles des industriels ou des distributeurs sur le prix final".



Une possible hausse importante du prix des pâtes

Le journaliste prend en exemple l'inflation du prix du paquet de pâtes "avec une hausse envisagée entre 5% et 12%" ou celle du papier toilette "comprise entre 10% et 23%". Luc Bazizin rappelle que "depuis le début de l’année, le cours de certaines matières premières a effectivement fait un bond spectaculaire" comme le café qui a subi une hausse de 62,2%, la pâte à papier de 49,6% et le blé de 14,6%.