Consommation : les nouveautés de la pause déjeuner

Sandwichs, burgers, salades, chaque midi, le choix de repas est grand. "Dans le quartier, on a la possibilité d'avoir des restaurants à emporter qui nous permettent de varier les différents plats qu'on peut prendre dans la semaine", souligne un travailleur dans le 13e arrondissement. Aujourd'hui, 6 Français sur 10 mangent à emporter au moins une fois par semaine. Mais les consommateurs sont plus vigilants sur les produits qu'ils achètent.

Manger vite sans sacrifier la qualité

La tendance est au bio, au sein et à l'écoresponsable. "Les gens font très attention, on le voit de plus en plus avec tout ce qui est plastiques, bio, frais", témoigne une vendeuse d'une enseigne spécialisée. Au Salon du sandwich et du snack, qui a lieu à Paris les 4 et 5 avril, c'est l'occasion de découvrir le futur du repas à emporter, toujours plus inventif et ouvert à de nouvelles saveurs. Une façon de prouver qu'on peut manger sur le pouce, mais sans mettre de côté la qualité.

Le JT

Les autres sujets du JT