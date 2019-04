Prenez soin de vous. Découvrez les super-héros de votre assiette

Manger cinq fruits et légumes par jour permet de bénéficier des bienfaits des fibres et diminue le risque de maladies cardiovasculaires. (MANCEAU SERGE / MAXPPP)

Détox, antioxydant, minceur... Peut-on se fier aux allégations santé vantées par les industriels sur les emballages ? L'ONG Foodwatch dénonce des arnaques à l'étiquette. Des nutritionnistes conseillent plutôt d'apprendre à identifier les besoins de notre corps.

Il n'y a pas d'aliments neutres.Tous ont une influence sur notre santé. L'huile d'olive protège des maladies cardiovasculaires. Mais le pain blanc raffiné accélère le vieillissement et l'excès de beurre active l'inflammation chronique. De récentes études scientifiques ont montré le lien entre notre régime alimentaire occidental et les maladies chroniques comme le diabète, les cancers, ou Alzheimer.

Mais il ne suffit pas de répéter qu'il faut manger cinq fruits et légumes par jour. Ces slogans ont tendance à culpabiliser et montrent leurs limites. Le médecin nutritionniste Hafid Halhol, auteur de Les super-héros de votre assiette chez Larousse, a une autre approche, basée sur la pédagogie. Il estime qu'il faut apprendre à connaître les besoins de notre corps, savoir pourquoi il faut privilégier tel ou tel aliment et quelles maladies cela permet d'éviter.

30 grammes de fibres par jour

Reprenons l'exemple des cinq fruits et légumes. Vous y serez peut être plus sensible, si vous savez qu'ils ont un pouvoir protecteur extrêmement élevé et qu'ils sont riches en fibres. Les fibres accélèrent le transit et nettoient l'intestin des toxines et des cancérigènes alimentaires. Il en faut 30 grammes par jour, ce qui implique de manger aussi des céréales complètes, des légumineuses, des noix et des graines. En-dessous de ces 30 grammes par jour, le risque de maladies cardiovasculaires et de cancers du colon est plus important.

De la même manière, vous devez savoir qu'il est important de manger des poissons gras, comme les maquereaux ou les sardines. Ils sont riches en oméga 3, le protecteur du cerveau. Une carence en oméga 3 peut entraîner des trous de mémoire, des troubles de l'apprentissage, des risques de dépression, ou la maladie d'Alzheimer.

Deux carrés de chocolat noir quotidiennement

Le Docteur Halhol a ainsi identifié les aliments indispensables à notre bonne santé. Il les appellent "les super-héros de notre assiette". Dans cette liste, on trouve les épices et les aromates. Antioxydant, antibactérien, et en plus sans calories, vous pouvez en abuser. Prenez l'habitude aussi de savourez deux carrés de chocolat noir par jour pour prendre soin de vos artères et fabriquer de nouveaux neurones. Vous pouvez en manger plus, mais sachez que le chocolat contient aussi du gras.

Pour introduire plus facilement ces nouvelles habitudes dans votre quotidien, fixez-vous des objectifs concrets. Au lieu de vous dire : "J'arrête de grignoter entre les repas", décidez plutôt de manger 20 grammes de noix et de graines par jour.

Et puis ritualisez vos nouvelles habitudes. Commencez par un petit déjeuner sain. Selon un rapport de l'université de Harvard, il doit se composer d'un tiers de protéines maigres (yaourt, lait, oeuf) pour la sensation de satiété, un tiers de céréales complètes pour l'énergie et les fibres et un tiers de fruit pour les antioxydants.