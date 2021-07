Consommation : les fruits et légumes de nouveau accessibles

C'est une bonne nouvelle pour les Français. Le prix des fruits et légumes a baissé après une hausse en 2020, rapporte la journaliste Dorothée Lachaud sur le plateau du 12/13 de France 3, vendredi 30 juillet. "Les pommes de terre, la tomate grappe ou encore les haricots verts enregistrent des baisses d'environ 20%, mais ce ne sont pas les seuls. L'aubergine violette, le poivron vert, la carotte ou encore la courgette sont également plus accessibles cet été. Concernant les fruits, la plus grosse baisse est celle du melon, moins 21%, suivi par la pèche, moins 15%. À noter malgré tout quelques exceptions, comme les cerises et les abricots notamment, frappés par le gel en pleine fleuraison."

Cibler les produits à moins de deux euros le kilo

"L'association Familles rurales a identifié les produits les moins chers, ceux qui reviennent à moins de deux euros le kilo. Elle recommande aux plus petits budgets d'opter pour la laitue, le concombre, la pomme de terre, la carotte, la pastèque, la courgette ou encore la banane. Mais aujourd'hui, rappelons que seuls 32% des adultes et 10% des enfants consomment au moins 5 fruits et légumes par jour", ajoute la journaliste France Télévisions.