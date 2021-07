Consommation : le prix des fruits et légumes en baisse

Les prix des fruits et légumes ont baissé selon l'association Familles rurales mais il existe toujours de grandes différences entre certains produits.

À Antibes (Alpes-Maritimes), bien choisir ses fruits et légumes c'est tout un art. Il y a les fruits à éviter comme les abricots ou ceux qui ne couteront presque rien comme les melons.Les gros écarts entre les différents fruits et légumes sont également constatés en grande surface alors que la plupart des prix sont en baisse. C'est un simple retour à la normale après une année 2020 très chère à cause du confinement.

Privilégier les produits à moins de deux euros le kilo

En juin, une famille avec deux enfants a dépensé au minimum 99 euros pour manger cinq fruits et légumes par jour, un budget important mais indispensable pour beaucoup. "Il faut manger cinq fruits et légumes par jour. Quel que soit le fruit, pour être en bonne santé, ça coutera moins cher pour la sécurité sociale", explique un client du marché d'Antibes. Pour faire baisser les prix, l'association Familles rurales conseille de privilégier des produits à moins de deux euros le kilo.