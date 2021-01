Consommation : le bœuf français à la cote

Depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, une boucherie ne désemplit pas. Les clients viennent y chercher les pièces de viande qu’ils ne mangent plus au restaurant. “C’est un rituel : tous les week-ends, c'est côte de bœuf depuis trois semaines, pour évacuer ce manque de restaurant”, explique un client. Dans ce commerce, les ventes ont progressé de 10% en 2020 et spécialement le bœuf d’origine France.



“Les enfants vont moins à la cantine ”

Les grosses pièces un peu festives trouvent particulièrement preneur le week-end, indique Alexandre De Toulmon, boucher. Un habitué de la boucherie vient faire ses emplettes. Entre le télétravail et les confinements, sa famille mange plus souvent à la maison. “Les enfants vont moins à la cantine, pour des raisons sanitaires, donc on a un peu augmenté notre consommation de viande”, confirme Matthieu Galand, commercial

