Consommation : la sève de bouleau, boisson détoxifiante

Dans le Cantal, du côté de Vézac, au début du printemps et pendant trois semaines, Laura Culan et Luc Jalenques récoltent quotidiennement de la sève de bouleau. La cure conseillée dure trois semaines, avec un verre de sève dès le matin au réveil. Cela aurait un effet détoxifiant et aiderait à la reminéralisation de l'organisme. La recette est ancestrale, on trouve des traces écrites de cette pratique dès le XIIe siècle. Elle est encore très présente en Auvergne.

Le succès des plantes médicinales

En France, depuis quelques années, on redécouvre les vertus des plantes médicinales. Professionnels exigeants, Laura Culan et Luc Jalenques font partie d'une coopérative de cueilleurs auvergnats. La saison de la sève de bouleau se termine bientôt. Laura et Luc vont se concentrer sur d'autres cueillettes, notamment les plantes aromatiques d'Auvergne comme la gentiane, fameuse liqueur du Cantal.

