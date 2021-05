Consommation : la progression fulgurante des ventes en ligne pour les produits alimentaires

Les achats en ligne constituent un véritable changement du comportement du consommateur. Évidemment, la pandémie de Covid-19 a joué un rôle non négligeable. Le journaliste David Boéri apporte des précisions sur le plateau du 19/20, mardi 4 mai.

Depuis le début de la crise sanitaire, la vente en ligne connait un immense succès. "La progression a été fulgurante pour les produits alimentaires. Sur l'année 2020, les ventes en ligne, qu'elles soient livrées à domicile, en drive ou même en drive piéton, ont progressé de plus de 46%. Le chiffre d'affaires représente désormais près de 10 milliards d'euros. Le nombre total de clients dépasse les 11 millions. C'est deux millions de plus en seulement un an", affirme le journaliste David Boéri, sur le plateau du 19/20 de France 3, mardi 4 mai.



"L'équivalent de cinq à dix années de croissance"





Ce changement d'habitude du consommateur s'est installé en quelques mois : "Le secteur a enregistré l'équivalent de cinq à dix années de croissance". "La grande distribution a atteint des records avec une croissance de 6,5% sur les achats de produits de grande consommation, mais les enseignes à bas prix ont progressé deux fois plus vite", note le journaliste. Avec la crise, les Français ont tendance à scruter les prix les plus bas, dans les rayons.