Consommation : grands-écarts des prix entre les marchés et les grandes surfaces

Sur le plateau du journal de 13 Heures, Julien Duponchel décrypte les différences de prix entre les marchés et les supermarchés mises en avant par une étude d'UFC-Que choisir. "Le résultat est sans appel : pour un même panier de 25 produits, des légumes, du fromage et plein d'autres bonnes choses, il faut compter 292 € dans les super et hypermarchés et 342 € dans les marchés, une différence de 17% " explique Julien Duponchel.

Des écarts de prix variables en fonction des produits et des régions

Les écarts de prix varient selon les produits mais les marchés restent presque toujours plus chers. Le poisson y est en moyenne 6% plus onéreux qu'en grande surface : pour 20 € de poisson, il faudra débourser 21,20 € dans les marchés. Pour le fromage, c'est une autre histoire : comptez 37% de plus sur les étales des marchés. Les disparités se traduisent aussi selon les régions. Les marchés du sud sont moins chers de 3% à 6% par rapport à la moyenne nationale alors qu'en Ile-de-France les prix des étales grimpent à plus de 6%.

