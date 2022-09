Consommation : des produits de grande surface contiennent trop d'air ou sont suremballés

L'association de consommateurs CLCV (consommation, logement, cadre de vie) révèle, jeudi 22 septembre, le suremballage des produits de supermarché et dénonce cette pratique.

Une enquête a été menée sur les emballages de 250 produits alimentaires vendus en grande surface. Les paquets ne sont pas pleins, ou seulement remplis à la moitié. "Pour ce sachet d'amandes, 56% de vide", décrit Lisa Faulet, chargée alimentation de l'association CLCV (consommation, logement, cadre de vie). En plus de trouver cette pratique malhonnête, certains consommateurs sont inquiets de l'abus d'emballage que cela implique. "C'est un gâchis de plastique, un abus de carton, de colle, de tout", assure une femme.

Privilégier le vrac et les emballages réutilisables

Les suremballages inutiles sont aussi dénoncés, comme les films plastiques autour des boîtes de thé ou les cartons autour des yaourts. La législation est encore floue concernant le conditionnement des produits et l'association CLCV demande aux groupes de l'agroalimentaire d'être plus responsables. Enfin, elle conseille aux consommateurs de privilégier le vrac et les emballages réutilisables.