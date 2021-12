Chine : la nouvelle terre promise du café

Dans les montagnes du Yunnan, au Sud-Ouest de la Chine à 1 000 mètres d'altitude, c'est la saison de la récolte du café Arabica, qui dure six mois. Les ouvriers agricoles n'avaient pas bu une goutte de café avant d'en cueillir. Ils sont aujourd'hui convertis, et gagnent mieux leur vie. "Les prix sont bons, je vais pouvoir gagner 1 400 euros cette année", se réjouit l'une d'eux. Le café fait aujourd'hui la Une des journaux télévisés, et les publicités envahissent les écrans.

Shanghai, nouvelle ville du café

En Chine, le café devient tendance. Tous les géants américains et britanniques sont présents, et la bataille se corse entre les marques. L'enseigne chinoise Manner Coffee, dernière arrivée sur le marché, sera bientôt cotée en bourse. Elle dispose de 250 points de vente. Shanghai, la capitale économique chinoise, est devenue la ville du café. On y trouve 7 000 échoppes, plus que dans n'importe quelle ville au monde. "Ici, l'ambiance est chaleureuse. Je viens ici avec les copines boire une tasse ou prendre des photos", confie une jeune femme.