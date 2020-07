"Cartel du jambon" : douze entreprises condamnées à 93 millions d'euros d'amendes

La plus forte sanction (35,5 millions d'euros) vise le leader français de la production porcine, Cooperl, qui possède six sites intervenant dans la fabrication de charcuterie.

"Les ententes ont concerné de très nombreux produits de consommation courante (jambon cru, jambon cuit, saucissons, rosette, chorizo...)". Douze industriels ont été sanctionnés à hauteur de 93 millions d'euros au total pour avoir formé un "cartel" visant à s'entendre sur les prix du jambon et de la charcuterie entre 2010 et 2013, a annoncé jeudi 16 juillet l'Autorité de la concurrence.

"Les industriels concernés (les 'charcutiers-salaisonniers') se coordonnaient pour acheter moins cher les pièces de jambon auprès des abatteurs et/ou s'entendaient par ailleurs sur les hausses de prix des produits charcutiers qu'ils entendaient pratiquer auprès des enseignes de la grande distribution, pour leurs marques de distributeurs (MDD) ou 'premiers prix'", indique l'Autorité de la concurrence dans un communiqué.

La plus forte sanction (35,5 millions d'euros) vise Cooperl, leader français de la production porcine. La coopérative possède six sites intervenant dans la fabrication de charcuterie. Suivent le groupe de distribution Les Mousquetaires (Intermarché, Netto), qui fabrique également des produits sous ses propres marques comme Monique Ranou (31,7 millions d'euros d'amende), et le groupe Fleury Michon (près de 14,8 millions d'euros d'amende).

Deux groupes ont "sollicité la clémence"

"Les ententes mises en oeuvre par les industriels de la charcuterie concernaient à la fois 'l'amont', c'est-à-dire les relations des industriels avec les abatteurs qui fournissaient la matière première, et 'l'aval', c'est-à-dire les relations avec leurs clients de la grande distribution", relève l'autorité.

Selon cette dernière, "en échangeant secrètement sur les positions à adopter avant leurs négociations, les industriels de la charcuterie ont imposé un mode d'organisation se substituant au libre jeu de la concurrence et qui enlevait aux intéressés toute incertitude sur le comportement de leurs concurrents".

"Deux groupes, Campofrio et Coop, ont sollicité la clémence et apporté des éléments à l'instruction", est-il indiqué. Ils ont également été sanctionnés. lls devront payer respectivement un million et six millions d'euros.