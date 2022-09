Candia rappelle massivement des bouteilles de lait pour bébé partout en France

Des bouteilles de lait Candia pour bébé font l'objet d'un rappel massif partout en France depuis le mardi 20 septembre, a appris franceinfo ce mercredi auprès du site "Rappel conso". Ce lait pour bébé "Candia Baby Junior 4 20 - 36 mois" est commercialisé partout en France dans de nombreux supermarchés, tels que Carrefour, Auchan, Cora, Intermarché, les magasins U ou encore Casino.

"Ces produits ont été fabriqués et/ou conservés dans des conditions ne permettant pas d'apporter de garanties sanitaires satisfaisantes", indique le site "Rappel Conso" géré par les ministères de l'Agriculture, de l'Economie et de la Transition écologique. "Ces produits sont donc susceptibles de présenter un danger pour la santé des consommateurs", prévient encore le site.

Des problèmes d'étanchéité

Il s'agit plus précisément de bouteilles de 250mL vendues en pack de 24 depuis le 22 juillet 2022. Selon "Rappel Conso", des consommateurs ont fait remonter des problèmes d'étanchéité ou d'anomalies de conditionnement, avec des micro fuites qui peuvent altérer la qualité du lait.

"Rappel Conso" précise qu'aucune autre référence Candia Baby n'est concernée par ce rappel. Il faut ne plus consommer le lait "Candia Baby Junior 4 20 -36 mois" et le rapporter en point de vente. Il est possible de demander un remboursement. Les lots concernés sont : 22SM4047185, 22SM4047186, 22SM4047187 avec une date de durabilité minimale au 1er mars 2023 et les lots 22SM4047185, 22SM4047186, 22SM4047187 avec une date de durabilité minimale au 1er mars 2023.