Candia : le géant du lait ferme deux usines en France

La coopérative Sodiaal, qui regroupe notamment les marques Candia et Yoplait, a annoncé son intention de fermer deux usines en France, pour s'adapter à la consommation de lait en baisse. Les usines concernées sont situées en Loire-Atlantique et en Saône-et-Loire : plus de 300 emplois sont menacés.

À Campbon, en Loire-Atlantique, la coopérative Sodiaal vient d'annoncer la fermeture de sa laiterie. C'est un coup dur pour les salariés. Ici, au total, 161 postes doivent être supprimés. Dans la commune, la fermeture de la laiterie centenaire suscite la colère des habitants. Près de Mâcon, en Saône-et-Loire, un autre site du groupe doit lui aussi bientôt fermer ses portes. Au total, 316 postes seront ainsi supprimés en France.

Une consommation de lait en baisse depuis 20 ans

Selon le groupe, ces usines seraient en sous-capacité. En cause notamment, la consommation de lait des Français, en recul depuis plus de 20 ans, mais aussi la baisse des exportations de lait en poudre vers la Chine. "On savait que l'activité était plutôt basse, mais on ne s'attendait pas à ce que l'usine ferme complètement", témoigne une des salariés du site de Campbon.