Brioche vendéenne : l'héritage du bocage

Tressée, de toutes les formes, moelleuse, parfumée à la fleur d’oranger ou rhum-vanille, la brioche vendéenne est souvent un incontournable des boulangeries de la Vendée. Elle fait aussi la fierté des habitants du département. En Vendée, cette brioche centenaire n’est pas seulement dégustée, elle a aussi sa propre danse traditionnelle lors des mariages.



À chaque artisan sa méthode

Mickaël Fortin en a fait sa spécialité. Il en produit jusqu’à 120 kg par jour. Pour sa fabrication, il a un seul critère : tout ou presque doit être local. Sans cela, sa brioche ne bénéficierait pas du label Rouge. Une fois préparée, la pâte est soit tressée, soit assemblée en forme de couronne. “Chaque artisan choisit sa méthode et sa façon de faire”, explique celui qui a opté pour une méthode longue, car “plus on est délicat avec les arômes, plus les arômes nous disent merci à la fin”.