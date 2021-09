Bretagne : une famille vit en récupérant l’eau de pluie depuis 46 ans

En Bretagne, Patrick Baronnet n’a pas payé la moindre facture en près de 46 ans. Avec sa femme et ses quatre enfants, ils ont adopté une autre manière de consommer : ils ne vivent que d’eau de pluie. Sur son terrain, trois petites maisons ont été construites avec, sur chacune d’entre elles, un toit conçu pour récupérer l’eau de manière naturelle. Lorsqu’il pleut, "on a 12 gouttières qui emmènent cette eau-là dans les citernes", explique le père de famille. Par la suite, l’eau est filtrée et rejoint deux autres citernes. Patrick Baronnet explique qu’avec sa famille, ils peuvent vivre deux mois sans qu’il ne pleuve.

Attention aux risques d’intoxication

En revanche, il existe un souci. La loi stipule que l’eau de pluie ne peut pas être utilisée à l’intérieur du domicile, hormis pour laver les sols, le linge ou bien remplir la chasse d’eau. En raison de possibles risques d’intoxication, il est interdit de boire cette eau qui n’est pas surveillée, à l’inverse des réseaux de distribution classiques. Patrick Baronnet assure de son côté avoir fait analyser l’eau et qu’elle "passe très bien". Il estime qu’il faudrait "lever cette interdiction rapidement" et encourager à installer des systèmes de récupération d’eau de pluie pour la boire "sous certaines conditions, parce qu’il ne faut pas faire n’importe quoi non plus".