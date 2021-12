Boulangeries : la hausse du prix du beurre pourrait se répercuter sur celui de la galette

M.-P. Degorce, J-J. Buty, N. Salem, C. Dechassey

Il y aura peut-être moins de beurre dans votre galette cette année, à moins qu'elle ne coute un peu plus cher. Explications dans le 19/20, jeudi 30 décembre.

La galette des rois, pâtisserie préférée des Français au lendemain des fêtes, est arrivée. Les boulangers sont à l’oeuvre, et pour la réussir, le secret, c’est le beurre. "C’est un beurre technique, qui permet d’avoir des belles viennoiseries bien feuilletées", dit Fabrice Pottier, boulanger-pâtissier. La galette à la frangipane contient 50 % de beurre, un ingrédient de plus en plus cher. "En septembre je payais 4,50 euros le beurre en motte. Aujourd’hui, il veut 6,50 euros", ajoute l'artisan.

30 millions de galette s en janvier

Pour lui, pas question de lésiner sur la quantité, et donc de renoncer à la qualité. Face à la hausse des prix, il va augmenter de 90 centimes la galette pour 4 personnes. Si les prix augmentent, certains beurres manquent carrément à l'appel. Chez un grossiste, les stocks sont au plus bas. Le beurre en plaque manque, alors le fournisseur vend un produit d’outre-Manche, sous une autre forme. Chaque année, les Français achètent 30 millions de galettes au mois de janvier.