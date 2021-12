Consommation : une pénurie de beurre inquiète les boulangers pour la galette des rois

Dans la boulangerie Lacarte, à Nancy (Meurthe-et-Moselle), tout ou presque est à base de beurre. Comme une pénurie plane sur les boulangeries en Lorraine, Damien Lacarte a anticipé ses stocks. "Là, c'est la chambre froide. On a le beurre techniquement pour deux semaines, malgré le stock de deux semaines, on va continuer à commander pour une potentielle non-livraison", explique-t-il.

Hausse du prix des galettes ?

Depuis quelques mois, le prix de la plaquette de beurre d'un kilo a presque doublé, passant de 5 à 9 euros. "Les stocks sont tendus, on a du mal à s'approvisionner. Tout ce qui est beurre AOP, beurre haut-de-gamme, on a complètement oublié", ajoute Damien Lacarte. Avec l'arrivée de la galette des rois, composée à 25% de beurre, son utilisation augmentera encore fortement. L'inflation de son prix au kilo inquiète les boulangers pour le mois de janvier. "On espère que ça ne va pas trop augmenter, et qu'on va pouvoir maintenir nos tarifs", commente Fabrice Gwizdak, boulanger.